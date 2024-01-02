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BBC

جيش الاحتلال يرفض التعليق على اغتيال العاروري في انفجار بيروت

09:16 م الثلاثاء 02 يناير 2024

دانيال هاجاري

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مصراوي

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "نركز الآن على الحرب ضد حماس"، ونركز في عملياتنا العسكرية بقطاع غزة على خانيونس.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "مهمتنا هي خلق الظروف لإعادة الأسرى".

ورفض هاجاري الإجابة على سؤال بشأن اغتيال القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري في لبنان ويقول إنهم يركزون على قتال حماس.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت بلبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الاستهداف جاء بطائرة مسيرة، حيث سقط نحو 4 شهداء حتى الآن بينهم صالح العاروري في بيروت، حيث إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وسبق وقام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

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