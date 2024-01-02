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BBC

حماس تعلن استعدادها لتشكيل حكومة وحدة وطنية بالضفة وغزة

09:13 م الثلاثاء 02 يناير 2024

حماس

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مصراوي

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" استعدادها لتشكيل حكومة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية.

وقالت حماس، اليوم الثلاثاء، إنها ستوقف مباحثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي بعد اغتيال القيادي البارز في صفوفها صالح العاروري في لبنان، بحسب قناة الشرق.

وكانت حماس أعلنت اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة واثنين من قادة جناحها العسكري "كتائب القسام" في بيروت.

فيما قالت وسائل إعلام لبنانية، إنه لا تزال هناك أنباء متضاربة حول ماهية الانفجار، وإذا ما كان الحادث ناتج عن انفجار سيارة أو استهداف بمسيرة، لكنها ترجح أن الأمر يسير في اتجاه انفجار سببته طائرة مسيرة.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى سقوط شهداء بينهم أحد قادة حركة حماس في بيروت، قائلة إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية ببيروت.

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