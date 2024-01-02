إعلام عبري: إسرائيل تتوقع ردا قويّا على اغتيال قائد حماس صالح العاروري في لبنان

مصراوي

أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، أن إسرائيل تتوقع ردا على اغتيال القائد في حركة حماس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري بما في ذلك إطلاق صواريخ طويلة المدى.

قالت القناة 11 الإسرائيلية، إن مجلس وزراء الحرب يجتمع الآن وبعده سيجتمع المجلس الوزاري الموسّع لبحث الاستعدادات على الحدود الشمالية والجنوبية.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت بلبنان، اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إنه لا تزال هناك أنباء متضاربة حول ماهية الانفجار، ما إذا كان الحادث ناتج عن انفجار سيارة أو استهداف بمسيرة، لكن حسب وسائل الإعلام فإن الأمر يسير في اتجاه انفجار سببته طائرة مسيرة.

وتابعت وسائل الإعلام اللبنانية، سقوط نحو 4 شهداء حتى الآن بينهم صالح العاروري في بيروت، حيث إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.