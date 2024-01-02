إعلان

BBC

"عملية عالية الجودة".. كيف تناول الإسرائيليون خبر اغتيال قائد حماس صالح العاروري؟

08:13 م الثلاثاء 02 يناير 2024

صالح العاروري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

تُظهر التقارير والتصريحات التي يدلي بها المسؤولون في دولة الاحتلال الإسرائيلي حول استشهاد القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري، اليوم الثلاثاء، الثقل الذي يمثله ودوره المؤثر في المقاومة الفلسطينية منذ أن قام بتأسيس كتائب القسام في الضفة الغربية وحتى سقوطه في غارة نفذتها مسيّرة على مكتبه في بيروت.

فهنّأ كل من عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود اليميني المتطرف داني دانون وسفير دولة الاحتلال لدى منظمة الأمم المتحدة جلعاد إردان، الجيش والشاباك والموساد وقوات الأمن على اغتيال صالح العاروري القيادي بحماس.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين تصريحات يؤكدون فيها أن اغتيال العاروري "عملية عالية الجودة" وأن كل قادة حماس مصيرهم الموت.

كذلك وصفت القناة 12 العبرية مقتل القيادي البارز في حماس بـ "أهم عملية اغتيال منذ بداية الحرب، ورغم ذلك وصفت القناة العبرية الليلة الجارية بأنها "ستكون ليلة طويلة جدا على الجبهة الشمالية".

في حين ذهبت القناة 13 العبرية إلى التحذير بأن على إسرائيل انتظار ردود كلا من حماس وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي صالح العاروري، وفق ما نشرته.

بينما أعلن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طالب الوزراء بعدم التعليق على اغتيال صالح العاروري.

من جانبه قال مستشار نتنياهو في تصريحات لشبكة "إم إن بي سي" الأمريكية، إن إسرائيل لم تعلن تحملها المسؤولية عن هجوم بيروت لكنها تعاملت سابقا مع "إرهابيين في دول أخرى".

صالح العاروري اغتيال قائد حماس دولة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة قادة حماس مصيرهم الموت

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* متحور كورونا JN.1.. اكتشاف أعراض جديدة غير متوقعة
انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)
"مؤسس كتائب القسام".. من هو صالح العاروري الذي اغتاله الاحتلال بلبنان؟
شبورة وفرص لأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء