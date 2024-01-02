حزب الله اللبناني يعلن أنه سيرد بقوة على اغتيال صالح العاروري في لبنان

مصراوي

علق النائب في حزب الله اللبناني حسين جشي على اغتيال قائد حركة حماس ونائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري.

وقال النائب في حزب الله اللبناني حسين جشى، إن حزب الله سيردّ على اغتيال صالح العاروري مؤكدا أن هذا الأمر محسوم وتبقى الأمور تقدّر بقدرها.

وتابع النائب في حزب الله اللبناني، أن الحزب لا يزال يحاول إبقاء الأمور ضمن قواعد الاشتباك، لكن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على توسعة المشاكل.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أكد في وقت سابق أن أي استهداف لأي شخصية في لبنان مهما كانت جنسيتها سيتم الرد عليها بقوة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية "حماس"، اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت بلبنان.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية استشهاد 6 أشخاص بينهم القائد في حركة حماس صالح العاروري، وعدد من رفاقه في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.