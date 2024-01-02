هنية: أي ترتيبات في القضية الفلسطينية دون حماس والمقاومة وهم وسراب

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الشعب الفلسطيني لا يزال يضرب أروع الأمثلة في الثبات التحدي ويقدم نماذج أذهلت العالم.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني في غزة أثبت رغم المجازر أنه راسخ العقيدة متشبع بالإيمان واليقين بحتمية الانتصار، موضحا أنه رغم الاعتقالات التعسفية وعربدة المستوطنين في الضفة الغربية سيبقى الشعب عصيا وشامخا ومتجددا في مقاومته.

وأشار هنية إلى أن المقاومة مستبسلة في الميدان تسقط أهداف العدو الموهومة وخاصة في مراحل العدوان الأولى والثانية التي أراد فيها تفكيك المقاومة، مؤكدا أنه لن يطلق سراح أسرى العدو إلا بشروط المقاومة.

وأوضح هنية أن كل يوم يمر يزيد من مقاومة الفلسطينيين وصبرهم وصلابتهم، منوّها إلى أن المقاومة جعلت دبابات الاحتلال توابيت، لافتا إلى أن قادة دول وجيوش يعيدون مشاهدة صور إبداعات المقاومة مذهولين.

ونوّه هنية إلى أن الإعلام العسكري للمقاومة أبدع في الميدان وينقل صورة البطولات ويظهر جبن جنود الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الأمة تتغني بصلابة غزة وبطولاتها.

وأفاد هنية بأن الاحتلال بدأ يروج للانتقال إلى عمليات عسكرية مركزة لمنع المقاومة من النهوض لكنها ستسقط كما سقط ما قبلها، مشددا على أن اليوم والغد لشعب فلسطين والأمة العربية وأنهم من يقررون لأنفسهم الحاضر والمستقبل.

ولفت هنية إلى أن العدوان الإسرائيلي سيتوقف تحت ضربات المقاومة وليس أمام الاحتلال سوى الاستجابة، موضحا أن حماس قدمت لمصر وقطر موقفها الذي يرتكز على الوقف الشامل للعدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أنهم تلقوا العديد من المبادرات بشأن الوضع الداخلي، مؤكدا أنهم منفتحون من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية للضفة والقطاع.

وأكد هنية العمل على أساس برنامج المقاومة والثوابت وفي مقدمتها إقامة الدولة وعاصمتها القدس وحق العودة، مشددا على أنه جاري العمل على مدار الساعة مع الجميع من أجل أن يحصل الفلسطينيون على احتياجاته وينعم بالحرية.

وحّمل هنية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن معاناة الفلسطينيين ونحمل الولايات المتحدة المسؤولية كذلك في دعم العدوان، لافتا إلى أن الحرب وضعت فلسطين وقضيتها في مرحلة جديدة يدرك فيها العالم أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بحصول شعبها على حريته وحقوقه.

وأوضح هنية أن الحرب أكدت أن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا وإنما معه الأمة العربية والإسلامية وشعوب شرقا وغربا، مشددا على أن معركة غزة تدار على مستوى العالم.

وشدد هنية على أن العالم يدرك أن الاحتلال يمثل كل الشرور وأن الآوان آن للحكومات أن تتخلى عن صمتها وانحيازها للاحتلال، موجها الشكر لدولة جنوب إفريقيا على جهودها للدعوى التي رفعتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

وأعرب هنية عن تطلع الفلسطينيين كشعب يعاني من احتلال عنصري أن يصدر قرار من العدل الدولية يحقق العدل للفلسطينيين ويوقف جرائم الحرب التي تجري في غزة الأبية.

وأشار هنية إلى أن هذا العالم سيكون عام الكرامة وسيفتح مسيرة الانهيار والزوال للاحتلال الغاصب، مؤكدا على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بزوال الاحتلال.

ولفت هنية إلى أن مؤامرة التهجير لن تمر ولا عودة عن المطالبة بتحرير الأسرى كافة، موضحا أن أي ترتيبات في القضية الفلسطينية دون حماس والمقاومة وهم وسراب.