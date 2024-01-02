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BBC

مصدر أمني لبناني: استشهاد صالح العاروري القيادي بحماس في انفجار بيروت

06:45 م الثلاثاء 02 يناير 2024

صالح العاروري

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مصراوي

قال مصدر أمني لبناني لقناة الحدث الفضائية، إنه تم اغتيال صالح العاروري باستهداف الضاحية الجنوبية.

وفيما سبق أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن مسؤول فلسطيني كبير قتل في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية قبل قليل.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية، فإن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوبي بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

صالح العاروري استشهاد صالح العاروري انفجار بيروت اغتيال صالح العاروري مسيرة إسرائيلية معادية

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