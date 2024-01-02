مصدر أمني لبناني: استشهاد صالح العاروري القيادي بحماس في انفجار بيروت

مصراوي

قال مصدر أمني لبناني لقناة الحدث الفضائية، إنه تم اغتيال صالح العاروري باستهداف الضاحية الجنوبية.

وفيما سبق أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن مسؤول فلسطيني كبير قتل في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية قبل قليل.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

انفـــجـار ضخم داخل الضاحية الجنوبية في بيروت.



الحديث عن اغتيال قيادي كبير!! pic.twitter.com/MDwiAsMjKM — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) January 2, 2024

وحسب ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية، فإن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوبي بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.