إعلان

BBC

سماع دوي انفجار جنوب العاصمة اللبنانية بيروت

06:22 م الثلاثاء 02 يناير 2024

دوي انفجار جنوب العاصمة اللبنانية أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية، فإن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوبي بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

وحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد سمع اليوم أصداء القصف على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب. كما تم استهداف منطقة تلال سدانة بين شبعا وكفرشوبا.

وطبقا للوكالة، "شنت الطائرات الحربية المعادية، صباح اليوم، عدوانا جويا حيث استهدفت بغارتين متتاليتين المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس، ملقية أربعة صواريخ جو - أرض على المنطقة المستهدفة".

سماع دوي انفجار العاصمة اللبنانية بيروت مسيرة إسرائيلية حركة حماس سقوط عدد من الجرحى طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رويترز: مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار بيروت

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات
انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)
* تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي من "وي" بعد الضريبة
* وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: المرتبات وقطع الغيار زادت