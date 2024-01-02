سماع دوي انفجار جنوب العاصمة اللبنانية بيروت

مصراوي

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن هناك دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وحسب ما أعلنته وكالة الأنباء اللبنانية، فإن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوبي بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف بالطيران والمدفعية، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

وحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام، فقد سمع اليوم أصداء القصف على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب. كما تم استهداف منطقة تلال سدانة بين شبعا وكفرشوبا.

وطبقا للوكالة، "شنت الطائرات الحربية المعادية، صباح اليوم، عدوانا جويا حيث استهدفت بغارتين متتاليتين المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس، ملقية أربعة صواريخ جو - أرض على المنطقة المستهدفة".