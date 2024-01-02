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BBC

خروج بلديات شمال غزة عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

04:20 م الثلاثاء 02 يناير 2024

القصف الإسرائيلي على غزة

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(مصراوي)

أعلن رؤساء بلديات شمال غزة، اليوم الثلاثاء، خروج البلديات عن الخدمة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف مقرات البلديات ومخازن المياه والصرف الصحي وجرف الطرقات.

ووجه رؤساء بلديات شمال غزة، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإدخال الوقود والآليات الضرورية وقطع الغيار إلى مناطق شمال غزة.

وكان مصدر سياسي قد صرح لصحيفة، "إسرائيل هيوم"، أن الجيش الإسرائيلي سحب قوات من شمال قطاع غزة بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة.

وحذرت عدة منظمات من كارثية الوضع في شمال غزة والذي شهد تركز عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى القصف العنيف على البنى التحتية والمناطق السكنية في شمال القطاع والذي تسبب في نزوح غالبية سكان الشمال إلى مناطق في الجنوب.

القصف الإسرائيلي غزة خروج البلديات عن الخدمة الأمم المتحدة

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