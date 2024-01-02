اندلاع النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار هانيدا بطوكيو (فيديو)

طوكيو - (د ب أ)

أظهرت لقطات حية بثتها قناة "تي بي إس" التلفزيونية اليابانية، اليوم الثلاثاء، اندلاع النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار هانيدا بطوكيو.

وأظهرت اللقطات الركاب وهم يغادرون الطائرة عبر مزلق الطوارئ أثناء إخماد الحريق.

واندلعت النيران في الطائرة لأسباب غير معروفة أثناء اقترابها من الهبوط.

كما أظهرت اللقطات بعد ذلك كرة نارية متفجرة. وتعرضت الطائرة لأضرار بالغة.

ولم تتوفر في البداية معلومات عن سقوط ضحايا محتملين.