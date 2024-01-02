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BBC

اندلاع النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار هانيدا بطوكيو (فيديو)

03:39 م الثلاثاء 02 يناير 2024

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طوكيو - (د ب أ)

أظهرت لقطات حية بثتها قناة "تي بي إس" التلفزيونية اليابانية، اليوم الثلاثاء، اندلاع النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار هانيدا بطوكيو.

وأظهرت اللقطات الركاب وهم يغادرون الطائرة عبر مزلق الطوارئ أثناء إخماد الحريق.

واندلعت النيران في الطائرة لأسباب غير معروفة أثناء اقترابها من الهبوط.

كما أظهرت اللقطات بعد ذلك كرة نارية متفجرة. وتعرضت الطائرة لأضرار بالغة.

ولم تتوفر في البداية معلومات عن سقوط ضحايا محتملين.

طوكيو طائرة ركاب مطار هانيدا حريق

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