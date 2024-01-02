إعلان

BBC

منظمة حقوقية إسرائيلية: عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل لأسباب أمنية تجاوز 8600

03:24 م الثلاثاء 02 يناير 2024

المعتقلين الفلسطينيين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (بي بي سي)

قالت منظمة حقوقية إسرائيلية إن عدد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل لأسباب تصفها بالأمنية وصل إلى 8602 بزيادة قدرها 1185 معتقلا عن عدد المحتجزين في الشهر الماضي

ويشمل هذا الرقم 3,291 معتقلاً إدارياً و661 من سكان غزة المحتجزين باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين".

وقال مركز "هاموكيد" لحقوق الفرد إن هذه الأرقام لا تشمل المئات، وربما الآلاف، من سكان غزة الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي في ظروف مجهولة ودون إشراف خارجي.

وقد تلقت المنظمة الحقوقية غير الحكومية مئات المكالمات الهاتفية من أشخاص في غزة يبحثون عن أقاربهم الذين تم اعتقالهم ولم تقدم أي جهة رسمية أي معلومات عنهم.

وقال مركز "هموكيد" أنه قدم التماسًا جماعيًا للمثول أمام المحكمة العليا لمطالبة الجيش الإسرائيلي بإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.

هذا المحتوى من

BBC
المعتقلين الفلسطينيين منظمة حقوقية إسرائيلية إسرائيل طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يعلن استهداف تجمعًا لجنود الاحتلال في زرعيت

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات
انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)
* تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي من "وي" بعد الضريبة
* وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: المرتبات وقطع الغيار زادت