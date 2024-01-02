منظمة حقوقية إسرائيلية: عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل لأسباب أمنية تجاوز 8600

تل أبيب - (بي بي سي)

قالت منظمة حقوقية إسرائيلية إن عدد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل لأسباب تصفها بالأمنية وصل إلى 8602 بزيادة قدرها 1185 معتقلا عن عدد المحتجزين في الشهر الماضي

ويشمل هذا الرقم 3,291 معتقلاً إدارياً و661 من سكان غزة المحتجزين باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين".

وقال مركز "هاموكيد" لحقوق الفرد إن هذه الأرقام لا تشمل المئات، وربما الآلاف، من سكان غزة الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي في ظروف مجهولة ودون إشراف خارجي.

وقد تلقت المنظمة الحقوقية غير الحكومية مئات المكالمات الهاتفية من أشخاص في غزة يبحثون عن أقاربهم الذين تم اعتقالهم ولم تقدم أي جهة رسمية أي معلومات عنهم.

وقال مركز "هموكيد" أنه قدم التماسًا جماعيًا للمثول أمام المحكمة العليا لمطالبة الجيش الإسرائيلي بإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.