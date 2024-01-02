وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: ملف الأسرى أولوية أولى عندي

(مصراوي)

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أنه تسلم حقيبته الوزارية بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن ملف الأسرى الإسرائيليين سيكون في المرتبة الأولى من أولوياته.

وتولى كاتس الحقيبة الوزارية الأحد الماضي بقرار من الحكومة الإسرائيلية، خلفًا لسلفه إيلي كوهين الذي أسندت إليه حقيبة وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية.

وشغل كاتس منصب وزير الطاقة سابقًا، إلا أنه عاد بعد عام ونصف، إلى ساحة الدبلوماسية الإسرائيلية، والتي غاب عنها منذ عام 2020، في إطار تبادل الأدوار مع إيلي كوهين.