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BBC

إسرائيل تعتزم تعيين قاضٍ ممثل عنها في جلسة العدل الدولية

02:56 م الثلاثاء 02 يناير 2024

إسرائيل

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تل أبيب - (بي بي سي)

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن تكليف ممثل لإسرائيل في جلسة محكمة العدل الدولية، بعد قضية رفعتها جنوب إفريقيا للمحكمة الدولية الأسبوع الماضي، للتحقيق في "الإبادة الجماعية" في غزة.

وأضاف المتحدث أن ممثل إسرائيل سيدحض الاتهامات "السخيفة" التي توجهها جنوب إفريقيا لإسرائيل.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد قالت إن الحكومة تدرس تعيين قاضٍ نيابة عنها في جلسة المحكمة.

ويجوز للدولة المدّعى عليها إضافة قاضٍ إلى هيئة مكونة من 15 قاضياً، ويمكن لجنوب أفريقيا باعتبارها الدولة المدّعية أن تفعل الشيء ذاته.

ويبحث المسؤولون الإسرائيليون عن خبراء قانونيين دوليين مناسبين من ذوي المكانة العالية والذين سيكونون قادرين على نقل الموقف الإسرائيلي بحسب الصحيفة الإسرائيلية، والتي أشارت إلى أن أحد الأشخاص قد يكون المحامي الأميركي المؤيد لإسرائيل آلان ديرشوفيتز.

كما أوضحت الصحيفة أن إسرائيل تعتزم أيضًا تقديم رسائل دعم كتبها ممثلون من مختلف الدول التي تؤيد موقفها.

وأفادت بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر الجلسة، لكنه قد يرسل رسالة مكتوبة رسمية نيابة عنه.

وشددت الصحيفة على أن الهدف الأول لإسرائيل هو منع إصدار أمر تقييدي من المحكمة لوقف إطلاق النارفي غزة.

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