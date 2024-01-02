إعلان

BBC

إجلاء نحو 1200 شخص في شرق إندونيسيا بعد ثوران بركاني

02:49 م الثلاثاء 02 يناير 2024

ثوران بركاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

جاكرتا - (د ب ا)


قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن السلطات في جزيرة فلوريس قامت بإجلاء نحو 1200 شخص من قرى بالقرب من بركان جبل ليوتوبي، عقب أن نفث رماداً ودخاناً لارتفاع يصل إلى 1500 متر في الهواء.

وقد ثار البركان، الواقع في منطقة إيست فلوريس في إقليم إيست نوسا تينجارا بشرق البلاد، أمس الاثنين، مما دفع السلطات لرفع مستوى التحذير لثاني أعلى مستوى.

وهذا يعد ثاني ثوران للبركان خلال أقل من أسبوعين، عقب ثورانه لأول مرة منذ 20 عاما في 23 ديسمبر الماضي.

وقال فريدي موات اينج، وهو مسؤول محلي لوكالة انتارا الاندونيسية للانباء إنه تم نقل النساء والبالغين الأكبر سنا والأطفال والرضع إلى أماكن إيواء مثل المدارس والمكاتب والقواعد العسكرية.

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقد قامت حكومة منطقة إيست فلوريس بتوزيع المساعدات على الذين تم إجلاؤهم.

وقالت شركة الطيران المحلية وينجز إير إنها ألغت خمس رحلات جوية ليومي أمس الاثنين واليوم الثلاثاء من إلى مطار فرانس سيدا في ماوميري، أكبر بلدات فلوريس.

ثوران بركاني إندونيسيا إجلاء مواطنين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل تعتزم تعيين قاضٍ ممثل عنها في جلسة العدل الدولية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات
انفراد.. ننشر زيادات أسعار شرائح استهلاك الكهرباء (بدأ العمل بها)
* تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي من "وي" بعد الضريبة
* وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: المرتبات وقطع الغيار زادت