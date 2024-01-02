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BBC

صحيفة عبرية: تأييد نتنياهو بين الإسرائيليين انخفض إلى 15%

02:38 م الثلاثاء 02 يناير 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو انخفض بين الإسرائيليين إلى 15% .

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن نسبة 25 % من الإسرائيليين يفضلون عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس.

وتأتي نسبة استطلاع الرأي الحالي مغايرة للنسبة التي أفصحت عنها "معاريف" في وقت ما بعد الحرب والتي كانت أظهرت أن نسبة 28% من الإسرائيليين يؤيدون نتنياهو كرئيس للوزراء، في حين لم يقرر باقي الإسرائيليين بعد اختيارهم.

ويرى 80% من الإسرائيليين أن نتنياهو يتحمل مسؤولية ما حدث في الـ7 من أكتوبر بحسب استطلاع سابق للصحيفة العبرية.

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