صحيفة عبرية: تأييد نتنياهو بين الإسرائيليين انخفض إلى 15%

(مصراوي)

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو انخفض بين الإسرائيليين إلى 15% .

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، أن نسبة 25 % من الإسرائيليين يفضلون عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس.

وتأتي نسبة استطلاع الرأي الحالي مغايرة للنسبة التي أفصحت عنها "معاريف" في وقت ما بعد الحرب والتي كانت أظهرت أن نسبة 28% من الإسرائيليين يؤيدون نتنياهو كرئيس للوزراء، في حين لم يقرر باقي الإسرائيليين بعد اختيارهم.

ويرى 80% من الإسرائيليين أن نتنياهو يتحمل مسؤولية ما حدث في الـ7 من أكتوبر بحسب استطلاع سابق للصحيفة العبرية.