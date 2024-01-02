جماعة المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة أمريكية شمالي العراق

(مصراوي)

أعلنت جماعة تسمي نفسها المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوما جويًا بالمسيرات على قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمالي العراق.

وأفادت الجماعة أيضًا، أنها نفذت هجوما على قاعدة أمريكية في القرية الخضراء في سوريا.

وكانت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق، قد استهدفت الأحد الماضي قاعدة حرير والتي تضم قوات أمريكية في أربيل، باستخدام طائرة مسيرة.

كما أعلنت سابقًا مسؤوليتها عن هجومًا آخر استهدف قاعدة حرير شمال العراق بالطائرات المسيرة.

كما استهدفت جماعة المقاومة الإسلامية، قاعدة أمريكية بالقرية الخضراء في سوريا من خلال استخدام طائرات مسيرة.

وجاء الرد الأمريكي، حينها باستهداف ثلاثة مواقع في العراق، تحت ذريعة استخدام فصائل موالية لإيران لها.

وحسب بيان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فإنه قال إن "القوات المسلحة الأمريكية شنت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة هجمات ضد طواقم أمريكية في العراق وسوريا شنتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".