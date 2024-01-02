صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 22185 فلسطينيًا

(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 22 ألفا و185 شهيدا منذ الـ7 من أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 15 مجزرة ضد الفلسطينيين في غزة مما أدى لاستشهاد 207 شهداء إضافة إلى إصابة 338 شخصًا.

وأفادت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات في القطاع ارتفع إلى 57 ألفا و35 إصابة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال بيانها أمس، صرحت وزارة الصحة، أن 1.9 مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة، يتعرضون لخطر المجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأكدت وزارة الصحة، على ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية إلى غزة من أجل الاستجابة إلى العدد الكبير من المرضى والجرحى>

وقالت وزارة الصحة، إن 645 جريحًا فقط غادروا القطاع للعلاج، مطالبة المؤسسات الدولية بآلية جديدة تضمن سهولة نقل المرضى والجرحى للخارج.

واتهمت وزارة الصحة، قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وتسببه في خروج 30 مستشفى عن الخدمة.

ونددت وزارة الصحة، بمواصلة قوات الاحتلال اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظل ظروف غير إنسانية واستجوابهم تحت التعذيب.

وصرحت وزارة الصحة، أنها تبذل جهودًا لإعادة تشغيل مجمع الشفاء ومستشفيات أخرى وسط احتياج 800 ألف نسمة يعيشون في شمال غزة لتلك المستشفيات.



