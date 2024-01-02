بعد قصف إسرائيلي.. جماعة الناصر صلاح الدين تعلن فقدان الاتصال مع مجموعة أسرى إسرائيليين

(مصراوي)

قالت ألوية الناصر صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، إنه تم فقد الاتصال مع مجموعة من عناصر المقاومة الفلسطينية والتي كان بحوزتها أحد الأسرى الإسرائيليين، بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة ليلة رأس السنة.



وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت قبل أيام أنها فقدت الاتصال بـ5 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي على المنطقة، ويأتي تزامنًا مع عدم إصدار الجيش الإسرائيلي أي تصريحات عما حدث للأسرى.

وسبق ذلك حادثة قصف الاحتلال لـ3 أسرى في غزة ظنا منه أنهم فلسطينيين رغم حملهم لافتات استغاثة مكتوب عليها بالعبرية مما أدى لمقتلهم على الفور.