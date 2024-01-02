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BBC

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 49136 شخصًا منذ 7 أكتوبر

01:19 م الثلاثاء 02 يناير 2024

نادي الأسير الفلسطيني

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(مصراوي)

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس 26 فلسطينيًا بالضفة الغربية بينهم امرأتان وجريح.

وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 49136 معتقلًا منذ الـ7 من أكتوبر.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملات اعتقال يومية على مدن الضفة الغربية إضافة إلى عمليات اقتحام يومية للمدن والمخيمات الفلسطينية والتي يتم فيها تجريف الشوارع واستهداف المنازل والاشتباك مع المدنيين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت 32 مواطنًا فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية أول أمس، في إطار حملة اعتقالات يومية يشنها جيش الاحتلال.

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