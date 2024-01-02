القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا شرق مخيم البريج

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت القسام تمكن مقاتلوها من استهداف 26 آلية إسرائيلية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات، بعد الاشتباك مع أفرادها، حيث أكدت القسام إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.