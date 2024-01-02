إعلان

BBC

القسام تعلن استهداف دبابة ميركافا شرق مخيم البريج

12:38 م الثلاثاء 02 يناير 2024

كتائب القسام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت القسام تمكن مقاتلوها من استهداف 26 آلية إسرائيلية متوغلة في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل مبنى في حي التفاح بمدينة غزة بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات، بعد الاشتباك مع أفرادها، حيث أكدت القسام إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

كتائب القسام استهداف دبابة ميركافا مخيم البريج

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي من "وي" بعد الضريبة
* وزير النقل عن رفع أسعار تذاكر المترو: المرتبات وقطع الغيار زادت
تبدأ 7 يناير.. جدول مواعيد الإجازات الرسمية في 2024
أمطار في 8 محافظات.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس اليوم