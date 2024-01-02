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BBC

الصين تشهد 135 مليون رحلة داخلية في عطلة رأس السنة الجديدة

11:33 ص الثلاثاء 02 يناير 2024

الصين

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بكين - (د ب أ)

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الثقافة والسياحة، أن الصين سجلت إجمالي 135 مليون رحلة داخلية خلال عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت ثلاثة أيام خلال الفترة من 30 ديسمبر 2023 وحتى أمس الموافق الأول من يناير 2024.

وأفادت الوزارة بأن عدد الرحلات جاء أعلى بنسبة 3ر155% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وأعلى بنسبة 4ر9% عن الرقم المسجل في عام 2019، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء.

وأضافت وزارة الثقافة والسياحة الصينية أنه خلال الفترة المذكورة، تجاوز إجمالي الإيرادات في سوق السياحة الصينية 73ر79 مليار يوان (نحو 27ر11 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل ضعف الرقم المسجل في موسم العطلة في العام الماضي، وزيادة بنسبة 6ر5% على أساس سنوي عن عام 2019.

الصين رأس السنة الجديدة وزارة الثقافة والسياحة الصينية عطلة رأس السنة

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