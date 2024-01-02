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BBC

تعرض زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لحادث طعن

11:31 ص الثلاثاء 02 يناير 2024

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سول - (د ب أ)

تعرض زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونج للطعن خلال ظهور علني اليوم الثلاثاء.

ووقع الحادث عندما كان لي يجيب على أسئلة الصحفيين بعد زيارة موقع بناء لمطار جديد في جزيرة جاديوك جنوب شرقي البلاد. والجزيرة هي جزء من مدينة بوسان الساحلية.

وسقط لي على الأرض مصابا بجرح نازف في رقبته، حسبما ذكرت محطات إذاعية كورية جنوبية. ونقل إلى المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية في مكان الحادث.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن السياسي المنتمي ليسار الوسط كان واعيا. وألقي القبض على المهاجم المشتبه به في مكان الحادث.

وتعرض لي للهزيمة بفارق ضئيل من قبل الرئيس يون سوك يول في الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس 2022.

لي جاي ميونج سول كوريا الجنوبية مدينة بوسان الساحلية

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