الخارجية الفلسطينية تطالب الاحتلال بتسليم الرضيعة المختطفة من غزة

مصراوي)

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قوات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم الرضيعة الفلسطينية التي اختطفها أحد جنود الجيش الإسرائيلي من غزة بشكل فوري.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إن اختطاف جندي إسرائيلي لطفلة رضيعة من قطاع غزة دليل على ارتكاب جيش الاحتلال أفظع الجرائم دون محاسبة.

وكان ضابط إسرائيلي قد اختطف رضيعة فلسطينية من منزلها أثناء تواجده في غزة، بعدما سمع بكائها داخل منزل لا يوجد في أي أحد، وذلك حسبما روى الجندي شاحار مندلسون لإذاعة الجيش الإسرائيلي عن صديقه الضابط في لواء جعفاتي هارئيل إيتاخ والذي قتل في شمال غزة في آوخر نوفمبر الماضي.

وقال مندلسون إن صديقه أخبره أنه سمع بكاء الطفلة قادمًا من أحد المنازل ليقرر بعدها إرسالها إلى إسرائيل، يأتي هذا بينما لم يفصح الجندي عن مكان المنزل الذي وجد فيه الرضيعة الفلسطينية في قطاع غزة، التي ربما استشهدت عائلتها جراء قصف قوات الاحتلال على القطاع، وذلك حسب رواية الجندي الإسرائيلي الذي لم يعط مزيدًا من التفاصيل.

ونقل الضابط الإسرائيلي الرضيعة الفلسطينية التي لا يعرف حتى اسمها إلى مستشفى في إسرائيل، وذلك حسبما تحدث جندي آخر لموقع "واي نت" الإسرائيلي والذي رفض هو الآخر الإفصاح عن اسم المستشفى.