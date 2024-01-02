بالطيران والمدفعية.. قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

تجدد القصف الإسرائيلي بالطيران والمدفعية، اليوم الثلاثاء، على مناطق في جنوب لبنان وسط تحليق طيران استطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "سمعت اليوم أصداء القصف المعادي على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب. القصف المدفعي المعادي استهدف منطقة تلال سدانة بين شبعا وكفرشوبا".

وطبقا للوكالة، "شنت الطائرات الحربية المعادية، صباح اليوم، عدوانا جويا حيث استهدفت بغارتين متتاليتين المنطقة الواقعة بين مدينة بنت جبيل وبلدة مارون الراس، ملقية أربعة صواريخ جو - ارض على المنطقة المستهدفة".

وبحسب الوكالة، "كان العدو الإسرائيلي صعد من اعتداءاته مساء أمس، وأغار الطيران الحربي المعادي على جبلي اللبونة والعلام أطراف بلدة الناقورة، هز صداها منازل في مدينة صور، ما أدى إلى اشتعال النار في ما تبقى من اشجار في المنطقة المذكورة".

وأشارت أن "مدفعية العدو استهدفت قبيل منتصف الليل الفائت أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب وشحين، وتبع القصف غارة على أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين وبلدة طيرحرفا".

ولفتت إلى أن "فرق الإنقاذ في الدفاع المدني عملت ليلا على إزالة الركام ومخلفات الغارات على الطرق المؤدية إلى القرى المذكورة".

وأطلقت قوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مقرها العام في الناقورة صفارات الإنذار أكثر من مرة.

واستمر "العدو بتعدياته حتى ساعات الصباح الأولى حيث حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، مع استمرار إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية".

وأشارت الوكالة إلى ازدياد النزوح من القرى الجنوبية الحدودية، ما ألقى بثقله على إدارة الكوارث الطبيعة في اتحاد بلديات قضاء صور بسبب قلة الإمكانيات.