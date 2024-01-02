قيادي بحماس يعلق على استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي



مصراوي

قال زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين بحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، "جريمة اغتيال جديدة ترتكبها سلطات الاحتلال النازية بحق أسرانا البواسل باستشهاد الأسير البطل عبد الرحمن باسم البحش (23 عامًا) من نابلس في سجن (مجدو)، والمعتقل منذ تاريخ 31 أيار 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا".

وتابعت جبارين خلال بيان له، أن "هذه الجريمة تأتي مع الأنباء عن حالات الإعدام الميداني والتعذيب الوحشي والظروف اللإنسانية التي يتعرض لها أسرانا الأبطال خاصة من أبناء قطاع غزة الحبيب والتي نقلتها شهادات المفرج عنهم حديثا من سجون النازيين، وهي جريمة الإعدام السابعة بحق أسرانا من أبناء الضفة منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وسط صمت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأسرى الحروب".

وأكد أن هذه الاغتيالات والجرائم سترتد على الاحتلال الغاصب نارا وجحيما، وسيلقن المقاومون هذا المحتل الدروس المناسبة على استمرار جرائمه ووحشيته بحق الرجال والنساء والأطفال من أبناء شعبنا.

وتقدم مسؤول مكتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين " بخالص التعزية إلى أهلنا وأبناء شعبنا في محافظة نابلس وكل فلسطين باستشهاد الأسير البطل البحش، وستظل دماؤه لعنة تلاحق قاتليه".