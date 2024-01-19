ألوية الناصر صلاح الدين تنشر تفاصيل مقتل جندي إسرائيلي محتجز لديها (فيديو)

مصراوي

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مقتل الأسير الإسرائيلي الضابط أوهاد يعلوني إثر استهدافه من سلاح جو الاحتلال.

ونشرت ألوية صلاح الدين فيديو، يكشف تفاصيل إصابة الضابط الإسرائيلي أثناء تواجده لدى المقاومة قبل مقتله في قصف للاحتلال الإسرائيلي.

استهدف مرتين.. ألوية الناصر صلاح الدين تعلن مقتل ضابط إسرائيلي أسير لديها بعدما استهدفه الطيران الإسرائيلي بقطاع غزة pic.twitter.com/0klulS7UH0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2024

وفي الوقت ذاته، نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهداف تجمعات لجيش الاحتلال المتوغلة على تخوم مدينة غزة بقذائف الهاون وصواريخ الـ "107".

وأعلنت القسام، استهداف مبنى تحصن به جنود الاحتلال بحي الشيخ رضوان وإطلاق النار على جندي قربه وأصابته إصابة مباشرة.

وأضافت القسام: "أنه تم استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل مبنى في حي الزيتون وإسقاط أفرادها بين قتيل وجريح"، بينما تم استهداف مبنى تحصنت فيه قوات خاصة صهيونية، حيث تم الاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة جنوب غرب مدينة غزة".