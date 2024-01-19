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BBC

بدء عودة الاتصالات تدريجيا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة

08:53 م الجمعة 19 يناير 2024

غزة

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مصراوي
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، بدء عودة الاتصالات تدريجيا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأضافت شركة الاتصالات، أن اثنين من طواقمنا استشهدوا خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهم بقذيفة إسرائيلية مباشرة.
كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن قيود إسرائيل على استيراد المعدات تؤثر على عمليات الإغاثة في شمال غزة.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، موضحا أن إسرائيل تضع العديد من القيود على عمل المنظمات الصحية في شمال غزة.
وتابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك ضرر كبير في جنوب لبنان مما يهدد حياة العديد من المدنيين.

عودة الاتصالات حرب غزة طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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