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BBC

الأمم المتحدة: الاحتلال يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

07:44 م الجمعة 19 يناير 2024

الاحتلال يفتش شاحنات المساعدات

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مصراوي
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن قيود إسرائيل على استيراد المعدات تؤثر على عمليات الإغاثة في شمال غزة.
وأضاف المتحدث باسم الأمين العام، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحول دون زيادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، موضحا أن إسرائيل تضع العديد من القيود على عمل المنظمات الصحية في شمال غزة.
وتابع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن هناك ضرر كبير في جنوب لبنان مما يهدد حياة العديد من المدنيين.

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