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BBC

أمريكا وبريطانيا تستهدفان مدينة الحُديِّدة اليمنية بغارات جديدة

07:21 م الجمعة 19 يناير 2024

أرشيفية

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مصراوي

أعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، إن عدوان أمريكي بريطاني استهدف منطقة الجبانة في مدينة الحديدة اليمنية.

واستهدفت غارات أمريكية-بريطانية الخميس، في وقت مبكر، عددا من المحافظات اليمنية بعد ساعات على تبني الحوثيين هجوما جديدا على سفينة أمريكية بالبحر الأحمر.

ودعت موسكو واشنطن ولندن لوقف "عدوانهما" على اليمن والمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي.

ويستهدف الحوثيون منذ أسابيع سفنا تجارية بالبحر الأحمر أو قرب مضيق باب المندب، قائلين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، في إطار دعمهم للفلسطينيين بغزة.

الضربات الأمريكية الحديدة اليمن الحوثيون منطقة الجبانة غارات أمريكية بريطانية

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