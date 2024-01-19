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BBC

شركة طيران أمريكية تعلن إلغاء الرحلات بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 أبريل

06:11 م الجمعة 19 يناير 2024

شركة طيران أمريكية تعلن إلغاء الرحلات بين تل أبيب

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مصراوي

نقلت وكالة رويترز عن شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية للطيران، بإنهاء سو تلغي الرحلات بين تل أبيب ونيويورك حتى 30 أبريل ومراقبة الوضع الأمني في المنطقة باستمرار.

وأضافت رويترز نقلا عن الشركة: "سوف نلغي رحلات إضافية بين أمريكا وتل أبيب بسبب الصراع الجاري في المنطقة".

كانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اقتراحا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يقضي بتطبيع السعودية العلاقات مع إسرائيل مقابل موافقة الحكومة الإسرائيلية على تزويد الفلسطينيين بمسار نحو إقامة الدولة.

وأبلغ نتنياهو بلينكن خلال زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي أنه غير مستعد للتوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الأربعاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار لم تذكر أسماءهم.

ورد بلينكن بأنه لا يمكن إزالة حماس من خلال الوسائل العسكرية وحدها وأن فشل القادة الإسرائيليين في الاعتراف بذلك سيؤدي إلى أن التاريخ يعيد نفسه، كما قال مسؤول أمريكي لتايمز أوف إسرائيل، مؤكداً هذه التفاصيل من تقرير شبكة إن بي سي.

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