روسيا تستدعي سفير فرنسا بشأن دور باريس المتزايد في أوكرانيا

مصراوي

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة سفير فرنسا لدى موسكو، ردا على خلفية مزاعم عن وجود مرتزقة فرنسيين في أوكرانيا، الأمر الذي نفته باريس.

ويعتزم مجلس النواب الروسي، سؤال الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" رسميا، بينما ترفض فرنسا هذه المزاعم قائلة إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، لكن ليس لديها مرتزقة هناك.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، بأن سفير فرنسا لدى موسكو بيير ليفي وصل إلى وزارة الخارجية الروسية.

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت الأربعاء الماضي، إنها قتلت أكثر من 60 من المرتزقة الأجانب، معظمهم فرنسيون، في خاركيف أكبر مدينة في شرق أوكرانيا. ولم تقدم أدلة تدعم هذا التأكيد.