على هامش قمة عدم الإنحياز.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني

مصراوي

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، مع وزير خارجية جمهورية تنزانيا الاتحادية "جانيوري مكامبا"، وذلك على هامش قمة عدم الانحياز المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي والعمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، حيث أعرب وزير خارجية تنزانيا عن رضاه عن زيادة معدلات الاستثمار المصرية في بلاده خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق أيضاً لآخر التطورات ذات الصلة بالتعاون بين البلدين فيما يتعلق بتشييد سد "جوليوس نيريري"، والاستعدادات الجارية للاحتفال بالتشغيل المبكر للسد، كما تناول اللقاء النسخة القادمة من اللجنة المشتركة بين البلدين والمقرر عقدها في تنزانيا هذا العام.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث أعرب الوزير شكري عن ترحيبه باستقبال نظيره التنزاني في القاهرة في أقرب فرصة.