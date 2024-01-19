البث العبرية: اتفاق مبدئي بين نتنياهو وسموتريش على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنه يوجد اتفاق مبدئي بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريش وزير المالية على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة شرط عدم نقلها إلى غزة.

وفيما سبق صرح سموتريش أن إسرائيل لن تحوّل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية وهي الأموال المستحقة على تل أبيب للسلطة.

وتابع وزير المالية الإسرائيلي، إن إسرائيل تحترم الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ولكننا لن نترك مصيرنا أبدا في أيدي الأجانب، مؤكدًا ألا يذهب شيكل واحد إلى حماس في غزة طالما بقي في منصبه.

وتأتي تصريحات سموتريش في أعقاب تقرير من موقع “واللا” الإخباري يقول فيه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب في محادثة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية