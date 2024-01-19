الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 24762

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 24 ألفا و762 والمصابين إلى 62 ألفا و108 منذ السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات استشهد فيها 142 وأصيب 278 خلال ال 24 ساعة الماضية.

وفيما سبق قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المنطقة على فوهة بركان جراء "السياسات العدوانية" التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أمن واستقرار "دون قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وحمل أبوردينة، الولايات المتحدة مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة جراء "إنحيازها ودعمها" لإسرائيل، موضحاً أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية "تؤكد أن هذه الحكومة مصرّة على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية".

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ واشنطن برفضه قيام دولة فلسطينية، ضمن السيناريوهات المحتملة لما بعد الحرب في قطاع غزة.