وزير بحكومة الحرب الإسرائيلية: النصر الكامل على حماس أمر غير واقعي

مصراوي

قال الوزير في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية "قاطعة وواضحة" فيما يتعلق بهجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "عوفدا" بالقناة 12 الإسرائيلية، أن نتنياهو هو المسؤول "الأول"، الذي تلقى بلاغاً من الجيش الإسرائيلي والشاباك "جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي" بما حدث، متهماً إياه بالتورط في بناء السياج وفي أمور أخرى.

ووصف رئيس الأركان السابق بالجيش الإسرائيلي سلوك الحكومة قبل وبعد الهجوم بأنه "فشل كبير للغاية".

وأوضح آيزنكوت أن مجلس الحرب استطاع منع هجوم استباقي على لبنان، كان سيشكل "خطأً استراتيجياً خطيراً للغاية"، من شأنه أن يحقق "رؤية السنوار الاستراتيجية"، في إشارة إلى زعيم حركة حماس.

وتأتي المقابلة بعد ساعات من رفض نتنياهو فكرة إجراء انتخابات في خضم الحرب التي قال إنها قد تستمر حتى عام 2025، متعهداً بـ"تحقيق النصر الكامل" على حماس.

وقال آيزنكوت إن الحديث عن النصر الكامل على حركة حماس غير واقعي، مشيراً إلى ضرورة إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة في غضون أشهر لاستعادة ثقة الجمهور في الحكومة.