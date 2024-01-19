رئيس بلدية غزة: تكدس أكثر من 50 ألف طن نفايات ينذر بانتشار الأوبئة الخطيرة
02:12 م الجمعة 19 يناير 2024
مصراوي
قال رئيس بلدية غزة، إن استمرار العدوان وأزمة نفاد الوقود يشكلان تحديا أمام توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتابع رئيس بلدية غزة، أن تكدس أكثر من 50 ألف طن من النفايات ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وتوفير الوقود ومولدات الكهرباء والمعدات لتقديم الخدمات للقطاع.
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