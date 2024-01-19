البيت الأبيض ينتقد معارضة نتنياهو إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب

بي بي سي

انتقد البيت الأبيض معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي العلنية لإقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الحرب.

وكان بنيامين نتنياهو قد استبعد يوم الخميس إمكانية فرض السيادة الفلسطينية، قائلاً إن إسرائيل بحاجة للسيطرة على كامل الضفة الغربية وغزة من أجل أمنها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه من الواضح أن واشنطن لا تتفق مع ما ورد على لسان نتنياهو.

فيما قالت إدارة بايدن إن إنشاء دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل الدائم وإعادة إعمار غزة.

يقول المسؤولون الأمريكيون إن عدداً من الدول العربية تعهدت بالمساعدة في إعادة بناء قطاع غزة، ولكن لا بد من إدراج مسار ملموس لحل الدولتين على جدول الأعمال.