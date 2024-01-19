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BBC

الرئاسة الفلسطينية: لا أمن واستقرار في المنطقة دون قيام دولة لنا

11:22 ص الجمعة 19 يناير 2024

نبيل أبو ردينة

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بي بي سي

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المنطقة على فوهة بركان جراء "السياسات العدوانية" التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أمن واستقرار "دون قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وحمل أبوردينة، الولايات المتحدة مسؤولية تدهور الأمن والاستقرار في المنطقة جراء "إنحيازها ودعمها" لإسرائيل، موضحاً أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية "تؤكد أن هذه الحكومة مصرّة على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية".

وفي وقت سابق الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ واشنطن برفضه قيام دولة فلسطينية، ضمن السيناريوهات المحتملة لما بعد الحرب في قطاع غزة.

هذا المحتوى من

BBC
نبيل أبو ردينة الرئاسة الفلسطينية القدس الشرقية إسرائيل الولايات المتحدة نتنياهو أخبار BBC

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