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BBC

الاحتلال يواصل اقتحام مدن الضفة ويعتقل عددًا من الفلسطينيين

11:09 ص الجمعة 19 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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بي بي سي

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، من بينها مدينة طولكرم ومخيمها، والتي تستمر فيها العمليات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي، وأسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين حتى الآن، وإصابة واعتقال المئات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم طولكرم، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص قناصة إسرائيليين منتشرين على أسطح المباني في المخيم ومحيطه، ولم يتم إسعاف الإصابات بسبب منع سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طواقم الهلال الأحمر تمكنت من إسعاف ثلاث إصابات فقط، وتم نقلها إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي بطولكرم.

كما أفاد فلسطينيون من المخيم أن قوات الجيش الإسرائيلي فجّرت عدداً من منازل ومنشآت لمواطنيين بعد تفخيخها، وإجبار سكانها وسكان المنازل المجاورة على إخلائها تحت تهديد السلاح.

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BBC
جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الإسعاف الهلال الأحمر أخبار BBC

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