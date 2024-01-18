سيناتور أمريكي: نتنياهو يريد أخذ أموالنا وسيرفض دائمًا نصائحنا

مصراوي

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" السيناتور كريس ميرفي، اليوم الخميس، إن تصريح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يساعد في كسب مزيد من الأصوات في مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات لإسرائيل.

بينما أوضح السيناتور بيتر ويلش أن رفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية يكشف أنه يريد أخذ الأموال الأمريكية وأنه سيرفض دائما نصائح واشنطن.

وفي وقت سابق من اليوم قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" بيرني ساندرز، إن الولايات المتحدة متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وأشار ساندرز إلى أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونجرس لوقف معاناة الفلسطينيين والتعامل مع الكارثة الإنسانية.

فيما أوضحت عضو الكونجرس إليزابيث وارن، أن رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب خطير ويتناقض مع السياسة الأمريكية.

وأكدت وارن أن واشنطن تدعم حل الدولتين؛ لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين.