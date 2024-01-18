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BBC

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يغلقون طريقا رئيسيا بتل أبيب ويشعلون النيران

11:37 م الخميس 18 يناير 2024

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يغلقون طريقا رئي

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وكالات

قامت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، مساء يوم الخميس، بالتظاهر وإغلاق طريقا في تل أبيب مطالبين حكومة نتنياهو بالتوصل إلى صفقة جديدة للإفراج عنهم.

وحسب ما أفادت هيئة البث العبرية، أغلقت عائلات المحتجزين بإغلاق طريق آيالون في تل أبيب، مطالبين بصفقة تؤدي إلى إطلاق سراح ذويهم.

وأضافت الهيئة، أن أهالي المحتجزين أشعلوا النيران على الطريق الذي قاموا بإغلاقه ومنع المرور به.

ونقلت الهيئة عن المتظاهرين قولهم، "إذا كانت الحكومة التي تخلت عنهم غير قادرة على المضي قدماً في صفقة على الفور، فعليها إفساح المجال لمسؤول آخر يمكنه فعل ذلك".

وأضافوا: "هذا هو الوقت المناسب لبدء نضال عام واسع النطاق لعائلات المحتجزين".

حماس هيئة البث العبرية تل أبيب نتنياهو

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