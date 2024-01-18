البحرية البريطانية: تلقينا تقريرًا عن حادث جنوب شرقي عدن اليمنية

مصراوي

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 115 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.

سبق وأن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقوع هجوم على سفينة بمنطقة تبعد 85 ميلا بحريا جنوب شرقي الشحر باليمن.

وفي وقت سابق من اليوم قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن 4 مسيّرات اقتربت من سفينة أمريكية ترفع علم جزر مارشال على بعد 87 ميلا جنوب شرقي المكلا باليمن.

وأكدت الشركة البريطانية أن السفينة الأمريكية لم تبلّغ عن أضرار أو إصابات عقب رصد المسيّرات وواصلت رحلتها، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيّرة في الماء.