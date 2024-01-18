إعلان

BBC

سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة شريكة في الكابوس الذي يعيشه الفلسطينيون

11:25 م الخميس 18 يناير 2024

الكونجرس الأمريكي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" بيرني ساندرز، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة متواطئة في الكابوس الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وأشار ساندرز إلى أنه يجد صعوبة في فهم سبب عدم تحرك الكونجرس لوقف معاناة الفلسطينيين والتعامل مع الكارثة الإنسانية.

فيما أوضحت عضو الكونجرس إليزابيث وارن، أن رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقامة دولة فلسطينية ضمن أي ترتيبات لما بعد الحرب خطير ويتناقض مع السياسة الأمريكية.

وأكدت وارن أن واشنطن تدعم حل الدولتين؛ لأنه الطريق الوحيد لضمان السلام وأمن وكرامة الإسرائيليين والفلسطينيين.

بيرني ساندرز الكونجرس نتنياهو الولايات المتحدة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البحرية البريطانية: تلقينا تقريرًا عن حادث جنوب شرقي عدن اليمنية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - الداخلية تكشف تفاصيل سقوط "إمبراطور" قرصنة المحتوى الإلكتروني
عاجل - موديز تغير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية
تعادل منتخب مصر مع غانا 2-2.. تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة (الأهداف بالفيديو) ..
.. أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن حالة طقس الغد
كيانات غير مشروعة حصيلتها 50 مليونا .. ليلة سقوط تاجر النقد الأجنبي بالجيزة ..