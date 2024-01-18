للمرة الثانية اليوم.. فصائل عراقية تستهدف مطار أربيل بطائرات مُسيّرة

مصراوي

أعلنت وسائل إعلام كردية، مساء اليوم الخميس، إسقاط مسيرة مفخخة ثانية قرب مطار أربيل الذي يستضيف قوات التحالف الدولي بإقليم كردستان في العراق.

وأكدت الفصائل مسلحة عراقية تُدعى بـ "المقاومة الإسلامية" مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات مُسيرة على قاعدة "حرير" الأمريكية قرب مطار أربيل.

سبق وأن أفادت تقارير إعلامية اليوم، بسماع دوي انفجار قرب مطار أربيل بالعراق وإطلاق صفارات الإنذار في السفارة الأمريكية، وفق ما أوردته "الحدث" في نبأ عاجل

وأشارت مصادر أمنية كردية إلى أن هجوم بمسيرة مفخخة استهدف قاعدة التحالف الدولي بالقرب من المطار العراقي، مؤكدة إسقاطها قبل وصولها لهدفها.

وأوضحت التقارير الإعلامية، أن المسيرة التي استهدفت مطار أربيل بإقليم كردستان العراق انطلقت من الحمدانية في محافظة الموصل.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تستمر الفصائل المسلحة العراقية في استهداف القواعد التي تضم قوات أمريكية في كل من العراق وسوريا.