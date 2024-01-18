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BBC

البيت الأبيض: ستكون هناك غزة بعد الصراع ولن يعاد احتلالها

10:43 م الخميس 18 يناير 2024

البيت الأبيض

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مصراوي

قال مسؤول الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تريد أن تحصل إيران على أسلحة نووية.

وتابع مسؤول البيت الأبيض: "عدد القتلى المدنيين في غزة كبير جدا، وستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها، كما أن حل الدولتين يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين، ولن يعاد احتلال غزة بعد انتهاء الحرب".

وأشار البيت الأبيض: "نفذنا ضربة على صاروخين مضادين للسفن لدى الحوثيين أثناء إعدادهما للإطلاق ، كما أنهجوم إيران على باكستان مثال آخر على سلوكها المزعزع للاستقرار بالمنطقة، ونراقب الاشتباكات بين إيران وباكستان ولا نريد أي تصعيد".

البيت الأبيض جون كيربي الولايات المتحدة أسلحة نووية إيران طوفان الأقصى

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