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BBC

البحرية البريطانية: تلقينا تقريرًا عن وقوع هجوم على سفينة شرقي اليمن

09:57 م الخميس 18 يناير 2024

البحرية البريطانية

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مصراوي
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، وقوع هجوم على سفينة بمنطقة تبعد 85 ميلا بحريا جنوب شرقي الشحر باليمن.
سبق وأن قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، إن 4 مسيّرات اقتربت من سفينة أمريكية ترفع علم جزر مارشال على بعد 87 ميلا جنوب شرقي المكلا باليمن.
وأكدت الشركة البريطانية أن السفينة الأمريكية لم تبلّغ عن أضرار أو إصابات عقب رصد المسيّرات وواصلت رحلتها، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيّرة في الماء.

البحرية البريطانية هجوم على سفينة شرق اليمن اليمن الحوثيون

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