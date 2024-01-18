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BBC

البحرية البريطانية: 4 طائرات مسيّرة اقتربت من سفينة أمريكية قرب اليمن

09:40 م الخميس 18 يناير 2024

البحرية البريطانية

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مصراوي

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، إن 4 مسيّرات اقتربت من سفينة أمريكية ترفع علم جزر مارشال على بعد 87 ميلا جنوب شرقي المكلا باليمن.

وأكدت الشركة البريطانية أن السفينة الأمريكية لم تبلّغ عن أضرار أو إصابات عقب رصد المسيّرات وواصلت رحلتها، لافتة إلى أنه تم الإبلاغ عن سقوط إحدى الطائرات المسيّرة في الماء.

وكان مسؤول أمريكي قال، مساء أمس الأربعاء، إن سفينة تجارية مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لهجوم من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن الهجوم أصاب السفينة، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن السلاح المستخدم وأي أضرار محتملة.

سبق وأن نقلت صحيفة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، تصريحات تشير إلى تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن.

وأوضحت الهيئة البحرية البريطانية أن ربُّان أبلغ عن استهداف طائرة مسيرة لسفينته، لافتة في تقريرها إلى أن الربان أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا.

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