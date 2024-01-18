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BBC

اليونيسف: قافلات المساعدات التابعة لنا لم تتمكن من الوصول لشمال غزة منذ بداية العام

09:26 م الخميس 18 يناير 2024

اليونيسف

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قالت نائبة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمومة والطفولة في الأمم المتحدة (اليونيسف) تيد شيبان لم تتمكن أي قافلة تابعة للمنظمة من الوصول إلى شمال قطاع غزة في عام 2024، منذ السابع من أكتوبر.

وتحدثت شيبان عن الحاجة إلى الوصول إلى الشمال في ظل عدم حصول قرابة 250 ألف إلى 300 ألف شخص يعيشون في شمال غزة على المياه النظيفة وبالكاد أي طعام.

وأضافت: "في الأسبوعين الأولين من شهر يناير، وصلت 7 فقط من أصل 29 شحنة مساعدات مخططة بنجاح إلى وجهاتها في شمال غزة".

ودعت إلى إدخال المزيد من الشاحنات، وعبر المزيد من المعابر، ومن خلال عمليات تفتيش أكثر كفاءة.

اليونيسف منظمة الأمومة والطفولة الأمم المتحدة قطاع غزة طوفان الأقصى

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