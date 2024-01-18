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BBC

مجلس الشيوخ الباكستاني: بعد أن سوّينا الحسابات مع إيران يمكننا الحوار الآن

09:25 م الخميس 18 يناير 2024

مجلس الشيوخ الباكستاني

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مصراوي
قال مسؤول في لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، اليوم الخميس، إن إيران انتهكت السيادة الباكستانية وهو ما اقتضى الرد من إسلام آباد.
وأشار المسؤول الباكستاني في تصريحات تلفزيونية لقناة "الشرق، إلى أن إيران لم تعتذر أو تتأسف عن خطأ التهجم على باكستان، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق أمن إيران بانتهاك السيادة الباكستانية على أراضيها.
ولفت المسؤول إلى أن بعض الوزراء الإيرانيين تحدثوا بفوقية واستعلاء عن باكستان، موضحا أن طهران تجاوزت الخط الأحمر فكان لا بد من الرد.
وأكد مسؤول لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الباكستاني، أنه بعد أن قامت بلاده بتسوية الحسابات مع إيران فإنه يمكن الحوار الآن، قائلا إن الحرس الثوري دولة داخل دولة في إيران.

مجلس الشيوخ الباكستاني باكستان إيران

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