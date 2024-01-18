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BBC

العثور على حثث 21 أسيرا إسرائيليا في جنوب غزة.. وجيش الاحتلال نقلها إلي إسرائيل

08:01 م الخميس 18 يناير 2024

جنود الاحتلال

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، العثور على جثث 21 أسيرا إسرائيليا في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى نقلها لإسرائيل الليلة الماضية.

وقبل يومين نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو لأسيرة إسرائيلية تعلن فيه عن مقتل 2 من الأسرى وتكشف ظروف مقتلهم بنيران جيش الاحتلال.

وقالت الأسيرة الإسرائيلية إنها كانت متواجدة بمنى قبل أن يتمك قصفة من قبل المقاتلات الإسرائيلية، بثلاثة صواريخ انفجر 2 منهم وبقي آخر دون أن ينفجر.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال مساء الأحد الماضي، عن مصير كثير من الأسرى في غزة بات مجهولا، مرجحا مقتل عدد كبير منهم في القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

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